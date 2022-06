POGBA, Addio allo United, ecco il comunicato ufficiale

Ora è ufficiale, Paul Pogba non giocherà nel Manchester United la prossima stagione. Come pubblicato dai Red Devils con un comunicato ufficiale, la dirigenza ringrazia il centrocampista francese per questi anni passati in Inghilterra. Sul suo futuro al momento non ci sono certezze, sembra poter essere in pole la Juventus, vista anche la brusca frenata da parte del PSG dopo l'addio del dirigente Leonardo.

Once a Red, always a Red



Thank you for your service, @PaulPogba #MUFC — Manchester United (@ManUtd) June 1, 2022