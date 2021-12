PLUSVALENZE, Moggi: "Dai viola prendemmo Moretti"

A Report, trasmissione d'inchiesta in onda su Rai 3, ha parlato Luciano Moggi del tema delle plusvalenze. "Fai una plusvalenza, rimandi il debito che ti ritrovi negli anni dopo: poi arriva a 200-300 milioni di debito. Il Covid è una barzelletta: può valere per il botteghino, ma quando hai i bilanci in negativo di così tanti milioni non è più Covid. Non sono stato coinvolto io ma la Juventus nel caso plusvalenze di qualche anno fa: la Juventus venne sollecitata da qualcuno. Dalla Fiorentina che era in fallimento fu comprato Moretti: davanti a squadre che avevano 200-300 milioni di plusvalenze, le procure azzerarono. La nostra per 5 milioni durò 2 anni, fin quando non venne fatta una querela contro ignoti per infedeltà patrimoniale. Gli 'ignoti' eravamo io, Bettega e Giraudo, la Juventus patteggiò per questi impiegati infedeli che erano andati avanti con le proprie forze. Venne rifiutato il patteggiamento, il fatto non sussisteva.