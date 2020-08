Lo Spezia si aggiudica il match di andata della finale playoff. La squadra di Vincenzo Italiano espugna lo "Stirpe" superando 1-0 il Frosinone. Adesso si fa in salita la strada per la formazione di Alessandro Nesta che, se vorrà festeggiare la promozione in A giovedì prossimo, dovrà vincere con due gol di scarto al "Picco", in quanto non vale la regola del gol in trasferta.