PJANIC, Può tornare alla Juve negli ultimi giorni di mercato

Giorni decisivi per il futuro di Miralem Pjanic: il centrocampista, che negli scorsi giorni sembrava vicino ad un incredibile trasferimento alla Fiorentina, vive da separato in casa al Barcellona gli ultimi giorni di mercato. Se la pista viola si è raffreddata, a causa anche dell'arrivo a Firenze di Lucas Torreira, quello del bosniaco potrebbe essere un nome spendibile per la Juventus. Secondo Sport Mediaset infatti i bianconeri, che proprio la scorsa estate lo avevano ceduto in Spagna in cambio di Arthur, sono alla ricerca di un ultimo colpo di mercato e hanno il pieno gradimento del giocatore, che durante questa estate con ex-compagni ed entourage ha provato a sondare il terreno per un suo ritorno. L'alternativa a Pjanic per la Juventus potrebbe essere Witsel, anche se l'operazione per portare il centrocampista belga del Borussia in Italia non sembra facile.