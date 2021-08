PIZARRO, Pulgar sarà protagonista, Vlahovic...

A pochi giorni dalla sfida tra Roma e Fiorentina David Pizarro ha parlato delle sue aspettative per la stagione alle porte e per la nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano: "Mi aspetto una Serie A più equilibrata quest'anno.Vedo tanto entusiasmo portato anche dalla Nazionale di Mancini, in più come dicevate ci sono tanti ottimi allenatori che magari anche senza investimenti folli possono fare bene. Mourinho alla Roma mi affascina, ha fatto la storia del calcio moderno e sono contento sia nella mia vecchia squadra.

Italiano? Ha fatto un grandissimo lavoro anno scorso, salvando una squadra che sembrava dovesse retrocedere. Certo che non è facile allenare la Fiorentina; mi auguro per la gente di Firenze, a cui tengo tanto, che possa iniziare qualcosa di importante. Montella come Italiano? Noi abbiamo fatto tre grandi anni, purtroppo c'erano meno posti per la Champions rispetto a oggi, ma ci divertivamo sia in Italia che in Europa, è stato un grandissimo orgoglio.

Il centrocampist ex viola ha parlato anche di Erick Pulgar, che dovrebbe essere il regista della nuova Fiorentina, e del caso Vlahovic: "Pulgar ha fatto un'ottima Copa America, me lo aspetto protagonista, deve prendere in mano la squadra, è quello il compito del regista. La situazione Vlahovic è complicata, un suo addio sarebbe un colpo duro. Mi auguro per la Fiorentina che rimanga, è un momento complicato per chi lavora sul mercato. Sono convinto che comunque Vlahovic varrà ancora di più rispetto alle offerte ricevute ora. Io ritengo la Fiorentina una piazza importante, vendere giocatori come Vlahovic non è un bel segno. Da Commisso mi aspettavo di più, ma è sempre complicato fare calcio in Italia. Commisso è ancora nuovo nell'ambito, sicuramente sta facendo molto bene per quanto riguarda il progetto Viola Park, per questo sono ottimista.

Infine, un parere sulla sfida di domenica: "La Roma è molto forte è ha recuperato Zaniolo, ma ha qualche problema dietro ed alcune carenze, sono sicuro che la Fiorentina farà la sua partita".