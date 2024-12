PISA, Pronta la ristrutturazione dell'Arena Garibaldi

FirenzeViola.it

Il vice sindaco e assessore all’edilizia sportiva di Pisa Raffaele Latrofa ha spiegato il piano per ristrutturare l’Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani: “Inizieremo i lavori con la Gradinata concentrandoci sulla porzione attualmente interdetta ai tifosi - le parole riportate da Sestasport.news. Dopo aver completato l’impermeabilizzazione e reinstallato i seggiolini, procederemo con la sistemazione della parte inferiore dei gradoni, effettuando stuccature e ripristinando l’intonaco, come già fatto in altre aree. Questo ci permetterà di riaprire la sezione e superare la soglia dei 10.000 spettatori. Parallelamente stiamo affidando i lavori per la Curva Nord che inizieranno nei prossimi mesi. Interverremo sul settore adiacente alla tribuna smontando i gradoni non agibili e al loro posto realizzeremo una platea con tribune prefabbricate omologate anche per la Serie A. Questo risultato è frutto della collaborazione con i ragazzi della Curva Nord”.

Poi ha proseguito il vicesindaco: "Procederemo poi con la seconda porzione, verso la gradinata, replicando l’intervento e al termine di ogni fase aumenteremo progressivamente la capienza fino a superare gli 11.200 spettatori. Superando la soglia dei diecimila spettatori, sarà inoltre necessario realizzare opere specifiche per garantire la sicurezza e l’efficienza dell’impianto. Queste opere riguarderanno le zone di filtraggio e pre-filtraggio della Curva Nord e l’adeguamento di alcuni servizi accessori, come richiesto dagli enti preposti che forniranno il parere finale sulla capienza all’interno della commissione prefettizia. Puntiamo a raggiungere i dodicimila spettatori di capienza che sono il requisito minimo per il campionato di Serie A e nei prossimi mesi ci impegneremo a reperire nuovi finanziamenti per un ulteriore ampliamento nella Curva Sud dove i gradoni non sono attualmente agibili e verranno resi fruibili con interventi più semplici rispetti a quelli della curva opposta”.