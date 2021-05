PIRLO, Esonero scongiurato. Finirà la stagione

Andrea Pirlo e Juventus ancora insieme, probabilmente solo per fine stagione. Dal vertice avvenuto stamani alla Continassa è emersa la volontà della dirigenza bianconera di continuare con l'attuale tecnico almeno per le ultime quattro partite stagionali (tre di campionato e la finale di Coppa Italia con l'Atalanta). Nonostante il pesante ko. di ieri ed il concreto rischio di finire fuori dalla zona-Champions, scongiurata l'ipotesi di esonero per Pirlo, che quindi sarà regolarmente in panchina mercoledì a Sassuolo.