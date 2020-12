PIRLO, Chiesa, la maglia della Juve ha un altro peso

Juan Cuadrado è stato il protagonista assoluto del derby vinto 2-1 dalla Juventus contro il Torino. Andrea Pirlo ha commentato la prova del colombiano, raffrontata con la prestazione non molto positiva di Federico Chiesa: "Cuadrado è un campione, viene da 10 anni ad alti livelli ed è abituato a giocare partite del genere. Ha esperienza. Chiesa, fino a qualche settimana fa, non aveva mai giocato in Europa. La maglia della Juve ha un altro peso, deve imparare a gestire le situazioni".