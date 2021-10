PIOLI, Ricordo di Astori: "Rivivo ancora quel trauma"

In occasione del premio in onore di Davide Astori consegnatoli da parte dell'Ussi Sardegna, l'attuale tecnico del Milan Stefano Pioli ha ricordato il capitano della Fiorentina, allenato nella sua esperienza in viola. Tanta commozione e affetto nel discorso di Pioli, che di fronte ai genitori del calciatore, ha parlato così di Davide: "Conoscerlo è stata una fortuna, sono onorato ed orgogliosodi ritirare questo premio. Era una persona speciale per la semplicità che aveva; insieme abbiam passato un tempo breve ma significativo. Lui è ancora vivo nei miei ricordi. Ho sempre avuto un rapporto schietto con lui, ci siamo aiutati a vicenda. Era sempre pronto a mettersi a servizio di tutti per il bene della squadra e trasmetteva tanta energia positiva. Ogni volta che squilla il telefono per una chiamata che nn mi aspetto rivivo il trauma di quel giorno; non credo che nessuno di noi sia riuscito a superarlo a pieno. L'insegnamento di Davide, i suoi valori e la sua serenità, vanno portati avanti e possono sempre aiutarci".