PIOLI, Pensiamo a prepararci al meglio per la Viola

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato al canale ufficiale del club MTV della vittoria casalinga per 1-0 contro il Torino: "La prestazione è stata buona nel primo tempo mentre nella ripresa dovevamo chiuderla".

Gabbia, Bonaventura e Leao sono entrati bene in partita.

"Deve essere così, ci mancherebbe altro. Far parte di un gruppo significa accettare le decisioni del mister. Chi viene chiamato in causa, non deve essere da meno. Abbiamo preso una mazzata contro l'Inter ma i ragazzi sono stati bravi a rialzarsi. Dobbiamo pensare a prepararci al meglio per la Fiorentina".