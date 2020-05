PIERACCIONI, Non sono un tipo da stadio. Felice...

Leonardo Pieraccioni, storico comico fiorentino, ha parlato dell'attualità viola e non solo. Questo ciò che ha detto: "La scena con Antognoni nel film "I laureati" è stata tagliata a malincuore, nella scena c'era anche Carlo Monni. Quando fai il primo film non puoi sapere quanto corrisponda il tempo effettivo del copione e la prima registrazione era troppo lunga, più d due ore, quindi abbiamo dovuto tagliare qualche scena. Stadio a Campi? Io di Fiorentina non me ne intendo, sono felice se vince ma non vado allo stadio. Credo sia più facile che Ceccherini vada al catechismo (ride, ndr)".