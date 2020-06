PIAZZA SIGNORIA, Pietra con nome a chi donerà

Un'idea di Palazzo Vecchio per sostenere Firenze in questo momento: sarà dedicata una pietra in Piazza della Signoria con nome e cognome di chi donerà qualcosa per la rinascita della città. Come riporta La Nazione, è quanto promette il sindaco Dario Nardella a tutti i mecenati e filantropi, italiani e stranieri, che nelle prossime settimane vorranno aprire il loro portafoglio e aiutare la capitale della cultura e dell’arte a rimettersi in marcia dopo il lockdown. L’invito è ad acquistare una sorta di “stella“ in una delle piazze più celebri del mondo, un po’ come accade sulla Hollywood Walk of Fame.