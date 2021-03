PIATEK, Decisi l'addio al Milan dopo l'arrivo di Ibra

"Lasciai il Milan nel gennaio 2020 per l'arrivo di Ibrahimovic, non riuscivo a immaginarmi in panchina per cinque partite di fila". A dirlo, nel corso di una intervista al quotidiano polacco 'Prawda Futbolu', il centravanti polacco attualmente in forza all'Hertha Berlino Krysztof Piatek che nel corso del botta e risposta è tornato sulla sua avventura in rossonero. "Quando Ibra inizia la partita dall'inizio non esce più, lo fa solo in caso di infortuni - ha detto -. Nelle prime partite dopo il suo arrivo non ho giocato un minuto. Ho avuto una possibilità in Coppa Italia: ho segnato un gol e fatto un assist. Tuttavia dopo mi sono seduto in panchina senza fiatare. Forse persi la pazienza, e per questo decisi di andare via".