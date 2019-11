PEZZELLA, Sull'Argentina: "Gol colpa di nostre sviste"

Amichevole di lusso fra Argentina e Uruguay. Risultato finale 2-2 con Aguero e Messi a segno per l'Albiceleste e il tandem Cavani-Suarez per gli uruguaiani. Al termine della partita, dalla zona mista, sono arrivate le parole di German Pezzella, capitano della Fiorentina: "È stata una buona gara - ha detto il difensore - Queste sono partite che ci servono per prepararci al meglio in vista delle qualificazioni al prossimo Mondiale. I gol subiti? Sono nati da due nostre sviste difensive. Fortunatamente poi siamo riusciti a finire la partita in parità".