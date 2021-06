PEZZELLA, Siamo pronti per la Bolivia. L’Argentina…

Il difensore viola German Pezzella ha parlato in conferenza prima della gara dell'Argentina con la Bolivia in Copa America. Queste le sue parole: "La squadra sta crescendo e siamo pronti per questa partita. Nelle ultime uscite siamo stati più solidi del solito, ma a volte caliamo d'intensità nella seconda frazione. Tenere lo stesso ritmo anche nel secondo tempo potrebbe essere la giusta soluzione per fare un passo in più. Questa settimana abbiamo lavorato per preparare al meglio la partita. Siamo un bel gruppo, c'è tanta sintonia. Essere qui per me è un grande privilegio, cerco sempre di fare il massimo per la mia Nazionale. Pensiamo gara dopo gara ed è normale che l'Argentina ogni volta che affronta una competizione ha una responsabilità. Non ci pensiamo, stiamo crescendo e vogliamo continuare così".