PEZZELLA, Pradè apre allo scambio con Schick

Roma chiama Firenze. Perché Claudio Vigorelli, agente di Zaniolo, deve incontrare il club per il contratto del talento ex viola ed Inter, ma contemporaneamente sta trattando anche la possibile cessione di Patrik Schick. Il Romanista fa il punto sull'ipotetica cessione dicendo che è meglio parlare di prestito perché l'acquisto del ceco è stato strutturato con un contratto che prevede pesanti garanzie economiche a favore della Sampdoria in caso di una cessione prima del prossimo febbraio (cioè a finestra invernale di mercato chiusa). Vigorelli sta provando a farlo con il Borussia Dortmund che sembra interessato a prendere Schick reduce da due stagioni che sono state inversamente proporzionali ai quarantadue milioni di euro che di fatto è stato pagato il suo cartellino. Per il ceco però ci potrebbe pure essere una pista italiana - si legge - Pista che riporterebbe la Roma dalle parti di Firenze alla ricerca di quel difensore centrale che ancora manca nella quaterna richiesta da Fonseca. Cioè German Pezzella, l'argentino che alla Roma ha già mandato più di un segnale di gradimento. La Fiorentina al momento nega tutto, ma ci risulta che in qualche maniera il ds viola Daniele Pradè avrebbe fatto sapere alla dirigenza della Roma che si potrebbe intavolare una trattativa se il club giallorosso intendesse inserire nell'affare proprio Schick. Pezzella, al momento, deve essere considerato un'opzione importante per il ruolo di difensore centrale. Anche perché il sogno Alderweireld sembra essere definitivamente sfumato con il Tottenham che sta trattando la cessione del nazionale belga con il Manchester United a cifre che voi umani neanche potete immaginare. In casa giallorossa, comunque, sembra difficile che possa succedere qualcosa nei prossimi giorni.