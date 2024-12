PEZZELLA, Dovevo tornare al Betis. Poi Gallardo bloccò tutto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex difensore violoa German Pezzella ha parlato così in un'intervista a Infobae del suo approdo al River Plate "Quando Marcelo è arrivato ad agosto, io ero praticamente con le valigie pronte per tornare in Spagna perché non si concretizzava l'affare... Da qualche mese stavamo parlando, ma non si riusciva a fare perché il mio club (il Betis, ndr) aveva delle condizioni da rispettare. A un certo punto, non dico che avevamo gettato la spugna, ma avevo un volo prenotato e tra tre giorni sarei tornato".

Nelle ultime settimane dell'ex coach Demichelis alla guida del Monumental, la dirigenza aveva negoziato con il club iberico, ma era riluttante a pagare i 4 milioni della clausola di rescissione: "Ho detto: 'Sarà per un altro momento'. E proprio quando arriva Marcelo, mi chiama. Mi ha detto che gli sarebbe piaciuto contare su di me e mi ha chiesto come fosse la mia situazione. Gli ho detto che la mia volontà era di stare qui".

Proseguendo con il retroscena: "In due giorni si è riattivato tutto e non sono salito sull’aereo. Era già tutto ovviamente concordato con il Betis, per far sì che potessero sistemare i documenti. Avevo già in mente l'idea e la sensazione di voler essere qui. Avevo bisogno di un po' di tempo per digerirlo insieme alla mia famiglia e davvero riconoscere quello che stavamo vivendo e un giorno ho detto: 'Voglio tornare, ho bisogno di tornare'. E poco a poco si è concretizzato".