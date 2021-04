PEZZELLA, Discontinui, ma oggi gran primo tempo

German Pezzella, difensore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro la Juventus: "Abbiamo fatto un grande primo tempo, poi abbiamo sbagliato la prima giocata del secondo tempo e non dovevamo farlo. Però siamo riusciti a cambiare la testa e fare un buon risultato. Quest'anno ci ha caratterizzato la discontinuità nelle prestazioni. All'andata e oggi abbiamo fatto una grande partita, peccato non aver portato a casa i tre punti. Salvezza? Ogni partita è importante, mancano ancora tanti punti e dobbiamo giocare ogni partita come una finale".