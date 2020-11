PEZZELLA, Anche oggi a parte: con il Benevento...

Non arrivano buone notizie dalla seduta di questa mattina della Fiorentina, l’ultima della settimana prima di 24 ore di riposo concesse da mister Prandelli alla truppa viola: anche oggi German Pezzella si è allenato a parte e dunque iniziano a diminuire le chance che il capitano possa essere a disposizione del nuovo allenatore per la ripresa del campionato contro il Benevento. L’argentino da lunedì inizierà ad accentuare i carichi di lavoro e farà di tutto per essere a disposizione del tecnico per domenica 22. Intanto stamattina nuovo ciclo di tamponi per le giovanili e il suo staff.