PETRESCU, Kokorin poteva giocare al Real o al Barça

"Kokorin è il giocatore più talentuoso che ho avuto in Russia, lo posso mettere sullo stesso piano di Alex Texaira, che lo Shakhtar ha venduto per 50 milioni, ma il russo ha più talento: è forte di testa, usa bene sia destro che sinistro, ha un gran dribbling, insomma sa fare tutto. Con quelle qualità poteva giocare al Real o al Barcellona" Così Dan Petrescu, ex giocatore di Foggia e Genoa che da allenatore vanta una grande esperienza su diverse panchine dell'est Europa. Il tecnico rumeno ha parlato a Sportbox.ru dell'attaccante russo in forza ai viola: "Quando l'ho incontrato aveva 19 anni e gli dicevo sempre che avrebbe potuto giocare nel Real Madrid. Dopo il primo allenamento ho capito che era il miglior talento russo. Gli dicevo di fidarsi di me perché avevo visto grandi calciatori come Vialli e Zola. Quando ha firmato con la Fiorentina ero felice. Spero possa rimettersi in forma dal punto di vista fisico.