PETRACHI, Accolto il ricorso per licenziamento dalla Roma

Secondo quanto riportato sul proprio profilo Twitter dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, è stato accolto il ricorso di Gianluca Petrachi che era stato licenziato per giusta causa dalla Roma. La squadra giallorossa addebitò a Petrachi alcune condotte legate alla gestione dell’area sportiva durante il lockdown, contestandogli inoltre un comportamento offensivo nei confronti del presidente Pallotta. Petrachi avanzò successivamente il ricorso per ottenere un risarcimento. Oggi il risultato. Si parla molto del futuro dell'ex direttore sportivo giallorosso in chiave Fiorentina per la prossima stagione.

