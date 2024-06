PETKOVIC, Sondaggi di Como e Bologna per l'attaccante

FirenzeViola.it

Bruno Petkovic, nome accostato più volte alla Fiorentina in questa sessione di calciomercato, ha intenzione di lasciare la Dinamo Zagabria. Il centravanti croato è in scadenza fra una stagione e vorrebbe ritornare in Serie A dopo sei anni. Secondo quanto riportato da TMW Como e Bologna hanno effettuato un sondaggio nelle scorse settimane, ma per ora non c'è ancora un'offerta concreta.