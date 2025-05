Divieti e misure di sicurezza per Fiorentina-Bologna al Franchi: tutte le informazioni

La Fiorentina ospiterà il Bologna allo stadio Artemio Franchi domenica alle 20:45. Per la partita è stato adottato un provvedimento ex art. 2 T.U.LL.P.S. valido dalle ore 17:00 alle ore 24:00 del 18 maggio 2025.

I divieti previsti sono:

Divieto A:

È vietata la vendita per asporto, sia in forma fissa che ambulante, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di qualsiasi altra bevanda in contenitori di vetro o lattine in tutti gli esercizi pubblici e commerciali situati all’esterno dello stadio, nell’area delimitata da: Piazza delle Cure, Viale dei Mille, Via Pacinotti, Via del Pratellino, Via del Campo D’Arrigo, Viale De Amicis, Viale Lungo l’Africo, Piazza Alberti, Viale Ojetti, Viale Righi e Viale Volta.

Divieto B:

È vietata la detenzione di bombolette spray contenenti principi urticanti sia all’interno dello stadio Artemio Franchi che lungo il perimetro esterno dello stesso, definito dagli stessi confini indicati per il divieto A.