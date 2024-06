PETKOVIC, Non ho deciso il mio futuro: non è il momento

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Bruno Petkovic, attaccante della Dinamo Zagabria, accostato recentemente anche alla Fiorentina, ha parlato al sito germanijak.hr rispondendo anche a una domanda sul proprio futuro: "Non ho ancora pensato a quello che farò nel prossimo futuro. Non è né il luogo né il momento di pensarci. Ho delle responsabilità, non voglio farmi coinvolgere dal mercato in questo momento. Sono felice e soddisfatto di giocare a casa mia, non ho bisogno di andarmene tanto per andare.

Sono consapevole di aver dato tanto alla Dinamo, consapevole che anche la Dinamo ha dato tanto a me. Ad essere completamente onesto non ho ancora deciso. Qualunque cosa accada, io resterò per sempre un giocatore della Dinamo".