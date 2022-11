PESCARA, A breve sarà fatto tentativo per Spalluto

Dopo averlo cercato in estate il Pescara potrebbe tornare all'assalto con la Fiorentina per Samuele Spalluto, attaccante classe 2001 che milita nella Ternana dove però ha giocato appena sei minuti in stagione. Lo riferisce Il Centro spiegando che questa volta ci sarebbero i margini per intavolare una trattativa, visto anche il poco spazio trovato in Umbria dal giocatore, con Delli Carri che farà un tentativo nei prossimi mesi.