PERINETTI, Mercato viola? Sono molto perplesso

Queste le parole dell'ex ds del Genoa, Giorgio Perinetti, a proposito del mercato della Fiorentina: "Sono molto perplesso sulle operazioni in generale ma potrò essere smentito, il giudizio è sospeso per vedere come si inseriscono i nuovi. Certe operazioni mi paiono più da marketing che di sostanza ma non voglio essere critico. Le certezze migliori sono i giovani, da Vlahovic a Sottil".