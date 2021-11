PERINETTI, DV9? In Italia può prenderlo solo la Juve

"L'Italia di Mancini è abituata ai grandi appuntamenti e la squadra farà bene". Parla così Giorgio Perinetti, ds del Siena, a Tuttomercatoweb.com (nell'intervista video sotto). Belotti avrà un'occasione da cogliere, lui che ha avuto qualche flessione e sta affrontando il tema del rinnovo o addirittura la decisione di lasciare il Toro. Lo acquistai dalla C e sono contento se darà una mano all'Italia" Il caso Vlahovic come verrà risolto? "In Italia solo la Juve se lo può permettere, all'estero ci son più possibilità. Ora la Fiorentina deve provare a quantizzare il più possibile per poi reinvestire". La crisi della Roma come la vede? L'arrivo di Mourinho ha scatenato grande entusiasmo però i problemi c'erano e non possono essere risolti in breve tempo. Il tecnico mi pare che abbia esagerato in certe sue esternazioni soprattutto nei riguardi alcuni giocatori: se li metti da parte poi recuperarli non è facile. Bisogna vedere se è solo un grandissimo gestore di grandi campioni o sa anche costruire qualcosa partendo da situazioni meno eclatanti"