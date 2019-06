PERINETTI, A Firenze notte drammatica. Prandelli...

Giorgio Perinetti ha parlato a margine del Football Leader di Napoli della stagione travagliata vissuta dal Genoa e della sfida all'ultima giornata contro la Fiorentina: "Quella di Firenze è stata una notte drammatica per tutti. L'impegno è quello di migliorare per non ritrovarci più nella situazione di quest'anno. Abbiamo commesso sicuramente degli errori. Se Prandelli resterà al Genoa? È il nostro allenatore, ha un contratto. Non abbiamo ancora parlato con il presidente per pianificare le strategie in vista della prossima stagione. Aspettiamo di incontrarci e vedremo".