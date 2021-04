PENZO, Vlahovic ha pagato le difficoltà viola. Chiesa...

L'ex giocatore della Juventus Domenico Penzo ha detto la sua in vista di Fiorentina-Juventus: "E' sempre una gara molto sentita e tirata. In particolare quest'anno. Entrambe le squadre hanno un obiettivo da raggiungere. La Juve per sperare di rimanere in zona Champions, mentre la Fiorentina si ritrova in una posizione di classifica delicata. Quest'anno non ha un cammino così sicuro, la classifica parla. La cosa che mi stupisce è anche la posizione della Fiorentina che ha un ottimo organico, ma si sente forse poco abituata a trovarsi in queste situazioni pericolose. Forse è stata la difficoltà più grossa, quando avverti troppa tensione può succedere. Trovare oggi le responsabilità è molto difficile".

Su Chiesa e la Juve: "E' un grandissimo giocatore, forse una delle poche note positive di questa stagione. La Juventus non poteva pensare di fare bene in Europa, avendo cambiato una serie di giocatori fondamentali. A livello europeo però serve ben altro. In Italia era inevitabile che prima o poi non dovesse vincere il campionato. L'Inter si è rilevato un abile concorrente".

Su Vlahovic: "E' un calciatore interessante, ha dato una mano importante finora. Bisogna aspettarlo e metterlo nelle condizioni giuste per farlo rendere al massimo. Anche lui paga il fatto di giocare in un club che fa fatica come Chiesa nella Juve quest'anno, e a volte sei costretto a subire delle critiche che non meriti".