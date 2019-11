PELÙ, Viola società appena rinata: il potenziale c'è

Il noto cantautore, Piero Pelù, ha commentato così la sconfitta della Fiorentina a Cagliari: “Ci hanno fatto mangiare un bel porceddu a pranzo, ma questa nuova fase va verificata. Siamo una società appena rinata e quindi è chiaro che non ci si possono aspettare miracoli nell’immediato. La squadra come potenziale è forte, ha giocato delle partite divertentissime portando a casa anche dei bei risultati quindi non vedo perché non possiamo fare un bel campionato. Quest’anno faremo meglio di altri anni".