PELLEGRINI, Viola, 3-5-2 ti limita: Sottil dentro prima

Luca Pellegrini, ex giocatore tra le altre di Samp e Verona e attuale commentatore di Sky, ha parlato del pareggio di ieri della Fiorentina a Brescia, alla luce del suo commento tecnico per l'emittente satellitare della gara del Rigamonti:​​​​​​ "Corini ha incartato tatticamente la partita a Montella e i due davanti della Fiorentina sono incappati in una giornata sotto tono. Io avrei messo prima Sottil che ha portato vivacità. Non dobbiamo però dimenticare che la Fiorentina si è rinnovata per 18 elementi in estate, il filotto di tre vittorie nel mese di ottobre ha alzato l’asticella degli obiettivi ma per Montella credo che ci sia ancora tanto da lavorare. Per le potenzialità che ci sono in rosa dalla cintola in su, il 3-5-2 mi sembra un po’ riduttivo e troppo conservativo. L’Europa? La Fiorentina deve porsela come obiettivo".