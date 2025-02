Pellegrini non inserito nella lista serie A, l'agente: 'Lazio dia chiarimenti'

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Luca Pellegrini non è stato inserito dalla Lazio nella lista dei giocatori che potranno prendere parte alle sfide di Serie A. Al suo posto, invece, c'è Hysaj, escluso nella prima parte di campionato ma uscito nella sfida con il Cagliari per infortunio, mentre a centrocampo rientra Basic. Un'esclusione, quella del terzino, che però arriva comunque inattesa anche considerando che finora in stagione ha totalizzato 14 presenze in campionato e 7 in Europa League e per la quale il suo agente, Enzo Raiola, ha chiesto chiarimenti: "Escludo categoricamente che la motivazione sia stata dettata da motivi disciplinari - si legge nella nota diffusa - Luca è sempre stato un professionista esemplare e a disposizione del gruppo squadra.

L'esclusione della trasferta di Cagliari è dovuta ad un problema fisico riscontrato qualche giorno prima della convocazione, chiederemo chiarimenti con la società nelle sedi opportune", conclude. (ANSA).