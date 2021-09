PELÈ, Mi sto riscaldando per tornare in campo

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Migliorano giorno dopo giorno le condizioni di Pelé, che è ancora ricoverato all'ospedale Albert Einstein di San Paolo per proseguire la riabilitazione dopo l'operazione per un tumore al colon. L'ex fuoriclasse brasiliano ha postato un video su Instagram, mentre gioca con un pallone con la fisioterapista :"La fisioterapista Kamila mi sta aiutando a riscaldarmi per tornare in campo - ha scritto Pelè - Non importa la dimensione della sfida. Il segreto è celebrare ogni piccola vittoria lungo la strada". Poche ore dopo il brasiliano ha postato una foto che lo ritrare sorridente. "Quando la vita impone una sfida, è sempre facile affrontarla con un sorriso. Quando vedi questo post - scrive ancora Pelè - sorridi con me". (ANSA).