PEDULLA', Viola forti su Demme. Per l'attacco...

Il giornalista esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha parlato delle prossime trattative viola "A centrocampo la Fiorentina è forte su Demme, ma possono esserci delle sorprese. Biglia invece è vicino al Genoa. Per quanto riguarda l'attacco Lammers è un nome caldo, vista anche l’eliminazione dalla Champions League del Psv Eindhoven. Per Llorente però rimane ancora aperto uno spiraglio. I giovani? La permanenza di Castrovilli la valuto al 70%, quella di Sottil al 52% mentre Ranieri resta al 90%. In partenza c'è invece Saponara verso Lecce così come per Cristoforo potrebbe esserci un ritorno in Sud America".