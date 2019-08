PEDULLÀ, Pulgar, basi per chiudere: sì a 2 mediani

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda le trattative che sta portando avanti la Fiorentina: “L’affare tra Pulgar e i viola? Ci sono tutti i margini per arrivare fino in fondo a questa trattativa. Pulgar è una sorpresa delle ultime ore ma ha scalato tutte le gerarchie di preferenza della Fiorentina. Il pressing viola sta diventando sempre più alto. La sua clausola? E’ differenziata in base ai club che lo richiedono, varia dai 12 ai 15 milioni di euro. Nel 4-2-3-1 è un ottimo giocatore e le valutazioni fatte nella notte dalla Fiorentina sono state tali per arrivare alla quadratura del cerchio. Lui l’alter ego di Demme? No, non allentiamo la presa su nessun altro obiettivo. I viola faranno due centrocampisti per passare dal 4-2-3-1 al 4-3-3”.