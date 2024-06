PAVLIDIS, Sfuma la Serie A? Il Benfica è vicino: le cifre

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rischia di svanire l'ipotesi Serie A per Vangelis Pavlidis, attaccante dell'AZ Alkmaar reduce da un'ottima stagione in maglia biancorossa. Come riporta Relevo, il Benfica è in trattativa avanzata per l'attaccante classe '98. L’offerta del club portoghese è di 17 milioni più 2 di bonus e la distanza tra le parti è minima, chiusura vicina. L’attaccante greco avrebbe anche già dato la sua disponibilità al trasferimento.