PASTORELLO, Pepito Rossi è bloccato nello Utah

Il procuratore calcistico Andrea Pastorello è intervenuto in diretta nel corso della trasmissione Stadio Aperto sulle frequenze web di TMW Radio: ""Penso che sia il momento della grande responsabilità, ognuno nel suo settore deve fare il massimo consentito da casa. Per quanto mi riguarda le giornate sono frenetiche, ho tante riunioni via Skype. Di lavoro se ne sta comunque facendo, anche se in una modalità nuova".

Pepito Rossi come sta?

"Lo sento spesso, e anche lui purtroppo è fermo nell'Utah, dopo aver trovato l'opportunità a Salt Lake City mentre la moglie è nel New Jersey, zona più che rossa. Sta vivendo la quarantena con voglia di riprendere: lo sportivo ha nel DNA la voglia di lottare e combattere, e Rossi ne è un esempio sotto tanti punti di vista. Speriamo che possa ripartire".