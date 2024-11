PASTORE, De Gea miglior portiere della Serie A. Palladino...

FirenzeViola.it

All'interno del podcast Rasoiate, il giornalista Giuseppe Pastore si è così espresso su David De Gea: "Un portiere che ha fatto un anno sul divano perché non ha trovato nessuno che potesse soddisfare le proprie ambizioni e che è stato bravo e coraggioso a ripartire dalla Fiorentina. Si sta lentamente prendendo il ruolo di miglior portiere della Serie A. Ieri per due volte a Genova decisivo, prima su Pinamonti poi, al 91', su Vasquez, con una parata apparentemente facile ma che nasconde segreti tecnici notevoli".

Mentre su Raffaele Palladino: "Ha avuto il coraggio e la bravura di cambiare subito quando si è accorto che la sua difesa a tre non era proprio digerita. ha cambiato tutto, 4-2-3-1 iper-tecnico, con Adli, Bove, e poi Gudmundsson o Beltran, Colpani decentrato sulla destra, e la punta che ieri è stata Kouamé ma che normalmente è e sarà Moise Kean. La Fiorentina ha dato spettacolo contro il Lecce e la Roma, ma la vittoria di Genova è ancora più pesante, intanto perché ottenuta senza Kean, Gudmundsson e Comuzzo, e poi perché ottenuta contro una squadra che ha lottato in maniera strenua per pareggiare. E l'ha risolta, non a caso, Robin Gosens, un ex grande giocatore che sembrava perso e invece no. Ha accettato di fare il terzino sinistro di una difesa a quattro, un po' più bloccato rispetto alle consuetudini da esterno gasperiniano di tutta fascia, ma che ha dimostrato di avere ancora la vena e la freddezza dei bei vecchi tempi".