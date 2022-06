PASQUALIN, Fagioli? Allegri lo ha visto per primo

Claudio Pasqualin, avvocato e agente di giocatori di lunga esperienza, ha parlato del mercato in generale e di alcuni giocatori nello specifico a "A tutto mercato" su TMW Radio. Ecco le sue parole su Nicolò Fagioli, giocatore accostato anche alla Fiorentina: "Su Fagioli bisognerà capire la visione della Juventus. Ricordiamo che il suo talento lo ha visto per primo Allegri e il ragazzo lo ha confermato in questa stagione in Serie B".

Che mercato sarà? “Si sta cercando di comprare con ingegno in questi ultimi anni. Da adesso ancora di più per i vari problemi economici che ci sono. Si sta andando avanti grazie ai fondi che reggono il giocattolo che si dice che si rompe e poi non si rompe mai. E’ un mercato sicuramente di conclamata crisi economica”.