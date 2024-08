PARMA, Domani al Tardini ci sarà il tutto esaurito

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Domani la Fiorentina farà il suo esordio stagionale in campionato contro il Parma alle 18:30. Nella città emiliana c'è grande entusiasmo per il ritorno in Serie A tant'è che, secondo quanto riportato da TMW, lo Stadio Tardini registrerà il tutto esaurito per la gara di domani.

Attesi inoltre tantissimi tifosi viola: secondo quanto riportato dalla nostra redazione, ci saranno 3.532 fiorentini pronti a sostenere la squadra di Palladino all'esordio.