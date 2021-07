PARATICI, Chiesa? Eravamo convinti. Su Gattuso...

L'attuale ds del Tottenham Fabio Paratici, intervistato da Sky Sport ha detto: "Chiesa? Questo è il calcio, non sempre va tutto bene. Il giudizio della gente all’inizio è in un modo, poi cambia. Siamo sempre stati convinti di Chiesa, si allena al massimo ed è sempre super concentrato, è una delle doti migliori che un calciatore può avere per crescere". Fonseca e Nuno Espirito Santo? "Abbiamo parlato come si fa sempre con alcuni allenatori, poi abbiamo scelto di andare su uno che è un tecnico di grande esperienza in Premier League. Ha vinto una Championship col Wolverhampton, ha valorizzato moltissimi giocatori. Abbiamo optato per questa soluzione".

Gattuso? "Esattamente quello che ho detto. Abbiamo parlato con lui, eravamo ai colloqui. Da noi in Italia si va molto avanti, da noi il contatto è già una chiusura. Qua si vive con molta più tranquillità".