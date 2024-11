PAPU GOMEZ, De Ketelaere ricorda Ilicic. Su Zaniolo...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

È sotto gli occhi di tutti come Mateo Retegui abbia avuto un impatto devastante con il mondo Atalanta. Alejandro Gomez ne ha parlato in una lunga intervista rilasciata a L'Eco di Bergamo: "Per me non è una sorpresa. Lo conoscevo già quando era al Tigre, sapevo che aveva tutto per fare bene. Quando è arrivato a Bergamo gli ho scritto: 'Se sei intelligente e segui Gasperini, farai almeno 20 gol'. Sta dimostrando di essere un grande attaccante".

È il nuovo Zapata?

"Difficile, Duvan era devastante, i difensori avevano paura di lui. Retegui è diverso, ma ha tutte le qualità per lasciare il segno".

De Ketelaere le ricorda Ilicic?

"In parte sì perché è alto, fisico, segna gol simili ed è mancino, ma non ha la stessa fantasia di Ilicic. Può migliorare, gli serve tempo per adattarsi al calcio di Gasperini e sta dimostrando di avere grande qualità".

Zaniolo invece fatica.

"Non lo vedo come un centravanti e nemmeno come trequartista, il problema è dove farlo giocare. Ha talento e fisico, ma deve trovare il ruolo giusto".