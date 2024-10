PALLADINO, Vi spiego il 4-2-3-1. Beltran ideale in quel ruolo

FirenzeViola.it

Nel prepartita di Fiorentina-The New Saints, il tecnico viola Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della sfida: "Formazione? Partiamo dal 4-2-3-1, ma possiamo passare anche anche a 3, con un po' di emergenza dietro. Moreno è all'esordio, Biraghi giocherà al centro, grande disponibilità da parte sua. Possiamo anche a 3 dietro con Ikone che passa sulla linea dei centrocampisti. Abbiamo raggiunto una maturità tale per poter anche eventualmente cambiare in corsa".

Ha detto che dovete tornare a sorridere. Come si fa?

"Attraverso le prestazioni, i risultati, il lavoro quotidiano che questi ragazzi portano avanti. Credetemi non so mentire, dico solo quello che vedo su questi ragazzi che sono straordinari, meritano una soddisfazione stasera, con tanati ragazzi che hanno avuto meno spazio e stasera avranno una occasione".

Beltran come sta?

"Sta lavorando alla grande negli allenamenti, ha avuto spazio come sottopunta domenica, secondo me è il suo ruolo ideale. Oggi l'ho messo nella posizione giusta dove rende al meglio. Io non sono un mago, ma devo solo mettere i giocatori nella posizione migliore per rendere e sono sicuro che stasera farà di tutto per fare una grande prestazione".