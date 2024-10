PALLADINO, Richardson bel giocatore. Bove vede calcio

FirenzeViola.it

Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, commenta così a Sky Sport il successo dei viola sul campo del San Gallo: “Ho la fortuna di avere un grande staff. Abbiamo bravissimi analisti e a fine primo tempo abbiamo 15 minuti per aggiustare la squadra. Nei primi 5 analizziamo, nei secondi 5 facciamo vedere alla squadra cosa cambiare. E poi è merito dei ragazzi, se fanno ciò che gli diciamo all’intervallo succede ciò che è successo oggi. Ma al di là di questo, sono davvero contento della squadra”.

Sono cresciuti Sottil, Ikoné e Kouamé.

“Anche nel primo tempo l’avevamo interpretata bene. Loro arrivavano con una pressione forte, c’era meno fluidità di gioco. Ma le linee di passaggio le trovavamo, poi nella ripresa bravi tutti a reagire così. Voglio fare i complimenti a chi ultimamente ha giocato bene. Oggi grande gara di Biraghi, Quarta, un grande Kayode. Una soddisfazione per questi ragazzi”.

Bove è sempre dove deve essere.

“Sono d’accordo. Edo sta facendo bene e ne sono felice, chi capisce di calcio vede il grande lavoro che fa. È il nostro jolly, potrebbe giocare ovunque. Ci sono i giocatori intelligenti, lui è uno di questi. Vede calcio”.

Come mai la scelta di questo centrocampo molto tecnico in estate?

“Era la nostra idea nel costruire la squadra. Ho chiesto alla società giocatori di palleggio in mezzo al campo. Adli e Cataldi ce l’hanno, oltre a essere dinamici. Ma stasera ha fatto una grande gara Richardson, diventerà un grande calciatore. E poi Bove lo utilizzo in tutti i ruoli immaginabili, ovunque mi serva la sua intelligenza”.

Kean ce la fa per la Roma?

“Ho un grande staff medico. Mi auguro di sì, non è facile perché ha preso una bella botta a Lecce. Ci proviamo, ma se non dovesse farcela abbiamo delle valide alternative che stasera hanno fatto bene. Sono tranquillo”.