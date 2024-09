PALLADINO, Le pagelle dei giornali: nessuna sufficienza

FirenzeViola.it

Sui quotidiani - e non solo - anche Raffaele Palladino finisce sul banco degli imputati. Dopo lo scialbo 0-0 di Empoli, il tecnico della Fiorentina riceve una sfilza di insufficienze. Nessuna grave, anzi, tutti 5,5, a dimostrazione che qualcosa di più ieri i viola potevano fare. Questo il giudizio del Corriere dello Sport: "Se in 90’, di fronte a una squadra tecnicamente inferiore, la tua squadra non fa uno, dicasi uno, tiro nello specchio della porta, qualche domanda devi fartela. Brutta Fiorentina anche stavolta".

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Firenzeviola.it: 5,5