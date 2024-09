PALLADINO, La squadra sta crescendo ad ogni gara

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro l'Empoli per 0-0. Queste le sue parole:

Oggi si aspettava qualcosa di più in zona gol?

"Mi aspettavo qualcosa in più in fase offensiva, ci è mancata lucidità sulla scelta dell'ultimo passaggio. Questa è una squadra che ha dato tutto, ho visto grande spirito di sacrificio. L'Empoli è imbattuta in campionato e noi non abbiamo rischiato, non siamo riusciti a far male e in quello dobbiamo migliorare. Sottolineo il fatto che non abbiamo preso gol. Dobbiamo essere ambiziosi e in queste partite se mettiamo qualcosa in più riusciamo a vincere".

Oggi ha cambiato modulo passando alla difesa a quattro. Che risposte sta avendo dalla disposizione tattica?

"Sto avendo grandi risposte da questi ragazzi perché tanti sono nuovi. La squadra cresce di partita in partita, stiamo trovando solidità. La squadra può giocare sia a tre che a quattro in difesa e questo mi piace, anche se la mentalità della squadra è più importante. Abbiamo avuto una bella fluidità di gioco, sono contento di quello che la squadra sta esprimendo e stiamo crescendo".

Kean si sta muovendo bene. Con chi si trova meglio in attacco?

"Moise ha dimostrato che può giocare prima punta con attacco a tre, lui si trova bene con tutti. Per noi è un giocatore molto importante, sta crescendo di partita in partita. A livello fisico è una bestia ed è un trascinatore per la squadra".