PALLADINO, In svantaggio troppe volte. Ma soddisfatti

Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, dopo il pareggio di Guimaraes si è espresso così ai microfoni ufficiali del club viola: "L'obiettivo lo avevamo in mente dall'inizio e l'abbiamo raggiunto. Sapevamo che non era facile, questa squadra era avanti a noi e gioca in uno stadio caldo. Sono stati bravi nel primo tempo a metterci in difficoltà nelle ripartenze, bravi noi invece nel secondo tempo. Non siamo riusciti a ribaltarla ma dobbiamo essere soddisfatti con una gara di grande cuore. L'obiettivo che avevamo è stato raggiunto e ci permette di avere un turno in meno a febbraio, periodo in cui ci alleneremo di più".

Prosegue: "Le squadre ci affrontano come fosse una finale di Champions League. Il che ci deve rendere orgogliosi e far capire che dobbiamo metterci qualcosina in più, perché siamo andati in svantaggio troppe volte. Questa partita e questo girone ci fanno crescere, anche perché abbiamo tanti giovani che imparano. Abbiamo dato tanto minutaggio a tutti e sono contento della condizione fisica della squadra".