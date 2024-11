PALLADINO, "Gap titolari e riserve: non ci sto". E se ne va

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Ai microfoni di Radio Rai Raffaele Palladino non ha gradito le domande che gli sono state poste e alla fine ha abbandonato l'intervista.

Sta facendo un ottimo lavoro con gli 'scarti' di altre formazioni.

"Li ha chiamati scarti ma per me invece sono giocatori forti. Io non uso questi termini per i miei giocatori. Io amo tutti i miei ragazzi, li ho scelti insieme alla società e pensiamo che possono ancora crescere perché sono tutti molto giovani. Voglio approfittare per dedicare la vittoria di oggi a Ikoné per la morte di suo papà".

I titolari però sono una cosa e le alternative un'altra, lo abbiamo visto a Cipro e oggi.

"Non sono d'accordo con questa analisi. La sconfitta a Cipro è frutto di due ripartenze ma abbiamo giocato bene e quelli che hanno giocato sono giocatori forti. Io ho una squadra completa e non voglio sentire queste considerazioni perché è offensivo nei confronti dei miei giocatori" ha detto il tecnico prima di andarsene.