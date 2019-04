PALERMO, Idea Capello se arrivano gli arabi

Alle prese con le trattative volte all'ingaggio da parte dell'Anzhi Makhachkala, per il 65enne Fabio Capello sembra potersi profilare una nuova prospettiva dai risvolti faraonici, che in questo caso lo riporterebbe ad allenare nel massimo campionato italiano. Secondo quanto infatti riferito dall'agente FIFA Ernesto Bronzetti ai microfoni di Sky Sport, come evidenziato dai colleghi di TuttoPalermo.net, starebbe già circolando l'idea di proporre al tecnico friulano la guida della compagine rosanero per il 2012/13; tale ipotesi, quanto meno potenzialmente, diverrebbe realizzabile soltanto qualora gli investitori provenienti dagli Emirati Arabi Uniti effettuassero la tanto vociferata ricapitalizzazione del club, affiancando il presidente Maurizio Zamparini alle redini della proprietà del Palermo.