PAGLIUCA, Chiesa non dà punti di riferimento. Berna...

L'ex portiere della Nazionale, Gianluca Pagliuca, ha parlato così dell'Italia di Mancini e del talento della Fiorentina Federico Chiesa: "Roberto Mancini ha avuto coraggio ma ci sono anche dei giovani molto bravi. Il mister ha fatto bene a dare loro fiducia creando un mix con qualche giocatore più esperto come Bonucci e, quando rientrerà, Chiellini. Non cambierei l'Italia con un'altra Nazionale. La nostra forza è avere tanti giocatori che non danno punti di riferimento: Chiesa e Bernardeschi, ad esempio".